陸慷：美曾促數十國拘孟晚舟 只加國行動

問「為什麼加拿大成唯一一個」

談及孟晚舟案時，陸慷主動提到，美國同111個國家簽有雙邊引渡條約，美方向其中數十個國家的政府提出拘押孟晚舟的要求，但其他國家並沒有理會這個「荒謬想法」，直到孟晚舟踏足加拿大，反問「為什麼加拿大政府成了這唯一的一個」。陸慷並未就此提供任何證據。孟晚舟被捕前曾到過法國、英國、愛爾蘭、波蘭、新加坡、日本和比利時。《環球郵報》向美國及前述國家查詢，但對方均未置評。

陸慷指出，加拿大政府應向加國人民告知3個真相，除了上述一點，還有孟晚舟究竟違反加拿大哪一條法律，以及針對案件可能涉及濫用程序問題，孟晚舟的律師團隊要求披露一些必要的文件，但卻被加拿大政府和加聯邦法院拒絕。陸慷強調，儘管中方認為這不是一個司法問題，而是一宗政治事件，但尊重孟晚舟和華為希望透過加拿大法律程序解決問題的願望。

被問到如果加拿大最終將孟晚舟引渡至美國，中方會否對加國採取更多措施時，陸慷說：「我不會預斷任何事，但我們真不願意看到發生那樣的情况。」陸慷表示，中方仍然願意同加方探討拓展合作，但這需要合適的氛圍，加方仍要妥善處理孟晚舟事件。