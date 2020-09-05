布拉格市長晤柯文哲：我是台北市民

堅持「一中政策」非「一中原則」

中央社報道，柯文哲說，賀吉普在台灣住過，這也是他對台灣這麼友好的原因，對台北來講他是永遠的榮譽市民。賀吉普表示：「我是台北市民，不僅是宣言，還是事實。」似為對應維斯特奇爾周二（1日）在台灣立法院演說用中文稱「我是台灣人」的言論。

賀吉普指出，捷克政府堅持「一中政策」而非「一中原則」，因政策具彈性，捷克能擁有自我詮釋及想跟誰見面的權利。他說，此次與台灣總統蔡英文見面時，他提到上次布拉格訪問團到台灣時深獲啟發，而今次的訪問團還有捷克國會各區代表，可以看見對台灣的支持不僅侷限於布拉格，因此相信「此次的來訪將啟發許多歐洲國家」。

賀吉普2018年底當選市長後，推動廢除姊妹城市協定中的「一中條款」，去年10月與北京解除姊妹城市關係，並在今年1月與台北締結姊妹市關係，隨後上海也宣布解除與布拉格的姊妹市關係。