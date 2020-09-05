台口罩國家隊廠摻售大陸貨 蔡英文斥不可原諒 涉事公司：產能不堪負荷

非醫用冒醫用 當局安排退換

加利科技3日爆出實名制口罩混入大陸產品後，引發恐慌。中央社和《聯合報》報道，台灣食藥署調查發現，涉事口罩主要在新北銷售，少數也流入台北。台灣行政院長蘇貞昌指出，台灣的口罩產能從最初一天188萬個提升至2000萬個，還可以送給友邦，現在竟有廠商為個人利益，用大陸貨品魚目混珠，令人痛心、憤怒。

台法務部長蔡清祥表示，不排除還有類似案件，會要求台灣高等檢察署立刻通令各地檢察機關與當地衛生機關共同了解。

疫情指揮中心物資組組長蔡壽洤透露，「口罩國家隊」52家參與企業之中，還有一家也進口了非醫用口罩，且數量不少，本周將公布調查結果。因涉嫌欺詐等罪，台灣士林地方檢察署昨指揮法務部調查局搜索加利，並約談加利負責人林明進等人。

聲稱被政府騙供貨

「員工受不了 快踢我們出隊」

林明進前晚卻大吐苦水，指摘有大型國家隊工廠，不按量交貨，導致其他小廠必須分擔更多。甚至有國家隊，混入品質不佳的口罩，害得其他廠家要負擔更多。

林明進聲稱，被政府要求在一張空白紙上簽名，事後才知道自己「被同意」繳交46%生產線口罩量給國家隊。結果在只分得一台機器的條件下，被不斷追加產能，必須日夜趕工，員工無法休息，「希望趕快把我們踢出國家隊，員工已經快要受不了。」

林明進又批評其他業者也有進口大陸口罩，又稱大陸代工的「工業等級」口罩，防護效率優於醫療口罩。

不過，台衛福部長、疫情指揮中心指揮官陳時中反駁，非法的東西沒有檢測的必要，這不是單純的品質問題，而是破壞規矩、破壞民眾對「口罩國家隊」信心，造成恐慌。陳時中強調，有問題應該先溝通，而不是先違法再說。

另外，台灣關務署證實，加利從3月以來多次進口口罩，其中一批近7萬個產地為大陸，但卻標示為「MIT（台灣製造）」，為此被罰9萬元新台幣（約2.38萬港元），現正由檢察部門研究是否涉及刑責。