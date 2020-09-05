北京聞風：下一個紀念：抗美援朝70周年 ／文：鍾鳴九

今年10月25日，是中國人民志願軍抗美援朝出國作戰70周年紀念日。有專家表示，根據以往慣例，加之今年背景特殊，北京屆時或將舉辦至高規格的紀念活動。

官方視為正義的「偉大勝利」

就在幾天前，在北京，致敬烈士儀式，外加一個座談會，將中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利75周年的紀念推向高潮，習近平於講話中連說5次「中國人民都絕不答應」，引發關注和熱議。

逢「五」尚且如此，逢「十」值得期待。在中國近代歷史上，抗戰勝利和抗美援朝勝利，均具有舉足輕重的地位，前者被認為近代以來中華民族抗擊外敵入侵取得的首次「偉大勝利」，後者也被官方視為正義的「偉大勝利」，有學者甚至稱之為新中國以弱勝強的「立國之戰」。

此間觀察人士指出，中國正處在強國富民、攻堅克難的關鍵期。今年以來，新冠肺炎疫情衝擊全球，美國政客對華敵意增加，令中國內地深化了對當年抗美援朝價值的再認知，隆重紀念，勢在必行。

「打得一拳開 免得百拳來」

事實上，相關紀念，已有迹可循，或進行中。就在兩個月前，官方宣布，將以中共中央、國務院、中央軍委名義，10月開始陸續頒發「中國人民志願軍抗美援朝出國作戰70周年」紀念章。內地網絡及社交媒體，發表愈來愈多的紀念文章；集郵愛好者已在預約紀念封，翹盼紀念郵票；由管虎等3位導演聯手執導的抗美援朝題材電影《金剛川》，於日前發布「硬核集結，致敬英雄」海報。北京各大媒體，也於近日紛紛推出抗美援朝70周年紀念專欄，《解放軍報》在「開欄的話」中稱，「站在新的歷史起點上，回顧70年前發生的那場戰爭，我們更加深刻地認識到抗美援朝戰爭勝利的重大意義，更加深切地體會到抗美援朝精神的彌足珍貴」。

筆者認為，紀念活動應遠不止以上這些。適逢百年未有之大變局，紀念的最大意義在於，「打得一拳開，免得百拳來」，重溫浴血歷史，凝聚精神力量，衝刺全面小康，力促世界和平。

文：鍾鳴九