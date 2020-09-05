服貿會開幕 習致辭撐建「服貿聯盟」

新華社報道，習近平指出，疫情全球大流行使經濟全球化遭遇逆流，保護主義、單邊主義上升。但他認為挑戰和機遇並存。為此，習近平提出「共同營造開放包容的合作環境」、「共同激活創新引領的合作動能」和「共同開創互利共贏的合作局面」三項倡議。

增知識產權保護 促進數字經濟

習稱，中國將堅定不移擴大對外開放，建立健全跨境服務貿易負面清單管理制度，推進服貿創新發展試點開放平台建設，繼續放寬服務業市場准入，主動擴大優質服務進口；推動多邊、區域等層面服務規則協調。加快數字領域國際合作，加大知識產權保護，積極促進數字經濟、共享經濟發展。他還提到中國將建立和培育政府間、國際組織、商協會及企業間多樣化伙伴關係，支持組建全球服務貿易聯盟。

服貿會前身是京交會，與廣交會、進博會一起成為中國對外開放的三大展會平台。本屆服貿會為期5天，共有148個國家和地區的國際組織、駐華使館、境外商協會及機構，以及1.7萬餘家企業參加。