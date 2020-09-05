《環時》：中印防長料莫斯科會晤 邊境衝突後最高級別會面 學者：為局勢降溫

兩國外長擬下周上合會議見面

《印度斯坦時報》3日消息，印度外交部長蘇傑生（S. Jaishankar）當天在一個智庫活動中表示，印度和中國達成和解是當務之急，必須通過外交途徑來找到解決當前局勢的方法。他還透露，將於下周四（10日）在莫斯科舉行的上海合作組織外長會議上，或會與中國外長王毅會面。

印媒：魏鳳和3尋會面 印兩拒

該報也援引消息人士稱，中印防長將在莫斯科時間4日晚會晤。《印度快報》（Indian Express）等紙媒則透露，此次是魏鳳和要求與辛格會面，自5月初中印邊境衝突以來，中方3次尋求與辛格會面，前2次均被拒絕；亦有稱與中國防長的會晤不在辛格的日程上。《環球時報》昨駁斥印度媒體論調，並表示中印國防部長的會晤安排取得進展，有很大機會在莫斯科會晤。

中印官方並未證實防長會面，不過中國駐俄羅斯大使張漢暉昨日接受俄羅斯《勞動報》專訪，表示中印邊界問題需要通過平等協商與和平談判，尋求公平合理、雙方都能接受的解決方案。他舉例中國通過友好協商，解決了同俄羅斯等12個鄰國的陸地邊界劃定，又強調在實現發展振興的大方向上，中印有着長久的共同戰略利益，只有「龍象共舞」才是雙方唯一正確選擇。

駐俄大使：邊界問題需談判解決

《環球時報》昨引述清華大學國家戰略研究院研究部主任錢峰表示，中印防長會晤將是邊境對峙和衝突以來兩國防務部門領導人最高級別的會晤，也是兩國高級別官員首次面對面會晤。錢峰認為，雙方在會晤期間會闡述各自立場和關切，但同時也會重申雙方此前達成維護邊界穩定、確保爭執不上升為衝突的共識。

印度《經濟時報》2日引述消息人士稱，在中印兩軍對峙點班公湖附近的楚舒勒（Chushul）地區，中印軍隊周二（1日）仍然保持緊張狀態，雙方圍繞着一個名為「黑頂」（Black Top）的地點進行近距離對抗，而印軍佔據了山脊線的優勢位置。在至少一個對峙點，兩軍距離只有幾百米，處於雙方重型武器的射程範圍內。報道稱，印度軍隊已經佔據了班公湖南岸的主要據點，並在楚舒勒地區部署，中國設置的監視設備已被拆除。

不過，據路透社報道，印度陸軍參謀長納拉瓦內（Mukund Naravane）昨日在視察中印邊境地區時表示，邊界實際控制線（LAC）的局勢有些緊張，但「我們確信這個問題可以通過談判獲得全面解決」。

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