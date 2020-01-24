內蒙抗議漢語教學 警懸紅緝逾130人

未來逐步推統編《道德與法治》等教材

上月底，內蒙教育廳發布《全區民族語言授課學校小學一年級和初中一年級使用國家統編語文教材實施方案》，並要求從9月1日開始，停止蒙語教學。自治區政府還表示，會逐步推進使用統編《道德與法治》教材和統編《歷史》教材，並以普通話和規範漢字授課。雖然此前內蒙教育廳廳長侯元稱，2020年起，啟用國家統編教材的年級外，其他年級「使用教材不變，授課語言文字不變，蒙古語文課時不變」，但官方推進漢語教育之舉遭到民眾的抵制。

綜合《紐約時報》等多家外媒報道，自8月28日開始，內蒙通遼、鄂爾多斯、呼和浩特等多市爆發示威，有家長拒絕送孩子入學。通遼奈曼旗一所中學的工作人員對英國廣播公司（BBC）說，該校約有1000名學生，但如今僅剩約10人。根據Twitter片段，有大批身穿校服的學生一邊用蒙語高喊口號，一邊拭淚。當局出動大批防暴警察，並與示威者發生衝突。另有片段顯示，本月2日當局要求內蒙公職人員子女帶頭返校，但內蒙廣播電視台300多名蒙古族員工聯名簽署反對。片段顯示多人在打印好的紙張上以蒙文書寫並按上指印，有的紙張指印排列如蒙人圖騰太陽。本報記者向當地媒體詢問此事，但至截稿未獲回覆。

學生蒙語示威 防暴警出動

本報從來自內蒙的多個消息人士獲悉，示威活動集中在上月30日至本月1日，地點在通遼市科爾沁區、開發區、科左後旗、科左中旗、奈曼旗和扎魯特旗魯北鎮的中小學校附近。各轄區警方先後發布多個懸賞通告，以每人1000元人民幣作賞，徵集至少130名涉嫌參與示威人士的線索。官方又要求各地基層政府組織，針對轄區蒙族居民入戶走訪，要求對方不要再度上街示威。

與此同時，國務委員、公安部長趙克志在8月29日至9月2日先後到訪內蒙和寧夏，強調「要深入推進反分裂鬥爭，嚴密落實反恐防恐措施，紮實做好維護民族宗教領域穩定、促進民族團結工作」。

《內蒙古日報》2日報道稱，自治區政府1日開會指出，推進統編教材有利於促進民族團結和民族地區的發展進步，有利於築牢中華民族共同體意識。