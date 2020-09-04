抗戰勝利75周年 習提「5個不答應」

全體常委向烈士獻花

新華社報道，習近平指出，實現中華民族偉大復興，必須堅持中國共產黨領導，必須堅持走中國特色社會主義道路，必須堅持以人民為中心，必須堅持鬥爭精神，必須堅定不移走和平發展道路。

習說，任何人、任何勢力企圖「歪曲中國共產黨的歷史、醜化中國共產黨的性質和宗旨，歪曲和改變中國特色社會主義道路、否定和醜化中國人民建設社會主義的偉大成就，把中國共產黨和中國人民割裂開來、對立起來，通過霸凌手段把他們的意志強加給中國、改變中國的前進方向、阻撓中國人民創造自己美好生活的努力，破壞中國人民的和平生活和發展權利、破壞中國人民同其他國家人民的交流合作、破壞人類和平與發展的崇高事業」，「中國人民都絕不答應」。

另外，習昨與俄羅斯總統普京互致賀電，習強調堅定捍衛二戰勝利成果和國際公平正義，積極維護和踐行多邊主義。

與普京通話互致賀電

中國駐美大使崔天凱和俄羅斯駐美大使安東諾夫2日在「防務一號」網站發表題為「銘記歷史，開創未來」的聯合署名文章，指出「弱肉強食是叢林法則，不是國與國相處之道，窮兵黷武是霸道做法，只能搬起石頭砸自己的腳」。