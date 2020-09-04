美限制華外交人員活動 北京：將作必要回應

美：回應京對美方過度限制

蓬佩奧的聲明強調，這些針對中國外交人員的新規定，是基於北京對美國外交人員已實行的過度限制作出的直接回應，並旨在使中國政府的做法更加透明，如果中國取消對美國外交人員實行的限制，美方隨時準備作出相應迴響。美國國務院發言人奧特加斯（Morgan Ortagus）接受美國之音電台視像訪問時稱，美方並不認為這是一個升級舉動，只是為了讓美國駐華外交官能夠享有中國駐美外交官同樣的權利、自由和准入，並強調美中仍有可以合作的地方。

中國大使館的聲明指出，美方這一做法是對《維也納外交關係公約》和《維也納領事關係公約》的粗暴踐踏，中方對此堅決反對，此舉也與美方自我標榜的開放自由的理念背道而馳。聲明表示，中方一貫支持包括美國在內的各國駐華外交領事人員依法在華開展公務活動，並提供必要便利，敦促美方糾正錯誤、撤銷有關決定，為中國駐美外交領事人員開展相關活動提供支持和便利。

外交部：反映美反華妄想症

中國外交部發言人華春瑩昨在記者會上稱，美方做法反映出美國反華勢力已經喪失理性和自信，得了「反華妄想症」，必將繼續受到各界有識之士的強烈譴責和反對。她強調，中美關係對兩國和世界都很重要，雙方任何時候都應該保持溝通渠道暢通，中國駐美使領館將繼續與美國社會各界保持正常的交往，中方將繼續支持兩國社會各界開展正常交流合作。她還說，中方將根據形勢發展作出正當、必要回應。