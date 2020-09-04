歐對華趨警惕 關係處轉折點

英國廣播公司（BBC）援引多名學者分析稱，維斯特奇爾此行顯示，中歐關係正處於轉折點，中國強硬的外交作風正令歐洲國家愈來愈警惕與中國的關係。德國、法國、斯洛伐克等歐洲國家紛紛表態，指不能接受此類威脅，又表達對捷克的支持。

美國西密歇根州大學政治學教授王元綱認為，事件顯示國際社會有意識對抗中國強硬的外交政策。他指出，中歐關係正處於轉折點，過去20年中歐、中捷關係有所進展，但仍有相當多人警惕北京影響。中國強硬的外交政策，加上《港區國安法》、新疆問題等爭議，都令中國變得更不受歡迎。

港區國安法使華更不受歡迎

多名學者認為中捷關係受損，且中國很有可能對捷克實施經濟報復，但這樣做或導致捷克等國家更加疏離中國。英國諾丁漢大學亞洲研究所中國計劃主任蘇利文（Jonathan Sullivan）表示，歐盟在中國議題上立場有分歧，但一些國家出於經濟利益考慮不願得罪中國，而傾向合作。他認為，由於中歐經濟上相互交織且獨立於美國，目前較難預見歐盟會全面加入對抗中國的勢力。