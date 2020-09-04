蔡英文：台捷不會屈服於壓迫 接見捷克議長 稱傳遞民主自由信念

「每國對『一中』詮釋不同」

中央社報道，蔡英文在總統府大禮堂歡迎並感謝捷克代表團到訪。針對維斯特奇爾（Milos Vystrcil）早幾天提到，很遺憾過去捷克參議長沒有更早訪問台灣，蔡英文在致辭中回應稱，「台灣人民並不介意各位的晚到，因為歷史經驗告訴我們，公理與正義或許會遲到，但不會不到，只要堅持價值，台灣為自由民主所付出的努力，一定會被世界看見。」

蔡英文又說，維斯特奇爾在台灣立法院演說中的一句「我是台灣人」打動許多人的心，透過交流不僅深化台捷連結，也一起向世界傳達對民主自由的共同信念。捷克團此行正是告訴歐洲和世界，台捷都不會屈服於壓迫，而會勇敢地發聲，更積極參與國際事務，貢獻能力。

向已故捷議長追贈勳章

在接見活動上，蔡英文還追贈維斯特奇爾前任、捷克已故參議長柯佳洛（Jaroslav Kubera）「特種大綬卿雲勳章」，指柯佳洛是台灣的好朋友，為了提升台捷關係做過許多努力；維斯特奇爾代表未能赴台的柯佳洛遺孀接受勳章。柯佳洛原計劃今年2月訪台，但在出發前猝逝。

總統府發言人張惇涵形容授勳為此次接見的「三大巧思」之一。此外，因訪問團成員中有布拉格愛樂樂團總監，總統府特別邀請國立台灣交響樂團9名首席演奏員作開場演出，演奏包括捷克作曲家的作品。另外則為回贈部分訪問團成員由台灣設計及製造、象徵「台捷友好」的行李箱。

捷議長：民主國家有權合作

維斯特奇爾其後與台灣外交部長吳釗燮舉行聯合記者會。對於此次訪台受到北京壓力，尤其是中國外長王毅聲稱要讓其「付出沉重代價」，他表示，不喜歡這樣的表達方式，重申訪台沒有錯，並未違反捷克和北京的外交協定；每個國家都有各自對「一個中國」的理解及詮釋方式。他又說台灣是自由民主國家，民主國家間有權力義務互相合作。

維斯特奇爾表示，返捷克後將向政府報告與台灣在經貿投資、安全、高附加值製造業、醫療衛生、科研學術、教育、文化、旅遊等領域發展進一步關係的潛力，提到包括研究台灣直航布拉格方案、推進台灣銀行在捷開設分行，以及擴大捷台高中教師與學生交換等計劃。

維斯特奇爾還稱，已以參議院名義邀請台立法院院長游錫堃率團訪問捷克，以利雙邊議員進一步交流。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com/ 9181 4676