坐冤獄27年 張玉環索償2234萬

要求法院登報道歉

《新京報》報道，張玉環昨與家人、律師向江西高院遞交國家賠償申請書，索償項目包括人身自由賠償金、健康權賠償金以及後續治療費等，同時要求江西高院在《人民日報》、《中國青年報》等媒體向自己公開道歉、恢復名譽。

申精神損害撫慰金佔近五成

張玉環的國家賠償申請中包括1017萬元精神損害撫慰金，佔申請賠償總額近50%。但內地相關規定指出，精神撫慰金原則上不超過人身自由賠償金和生命健康賠償金的35%。張的律師程廣鑫表示，近年多宗同類國家賠償案件中，精神撫慰金的比例都突破了35%，且出現逐年走高的趨勢。

殺人罪成 內地坐冤獄最久者

張玉環是內地迄今再審無罪案件中被關押最久的蒙冤者。1993年10月24日，南昌張家村兩名分別6歲和4歲的男童失蹤，次日浮屍水庫，後來時年26歲的張玉環被認定為疑犯。

1995年1月，南昌市中級法院一審裁定張「故意殺人」罪成，判處死刑、緩期2年執行，張玉環上訴後，同年3月江西高院以事實不清、證據不足為由將該案發回重審。但南昌中院重審再次判處死緩，張玉環又一次上訴，2001年11月28日，江西高院終審裁定維持原判。在監獄服刑期間，張玉環持續申訴，堅稱自己無罪。2019年3月，江西高院決定對張玉環案啟動再審，2020年8月4日，法院再審宣判張玉環無罪。