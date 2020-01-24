台新護照放大「TAIWAN」 1月發行 北京：「小動作」不改領土事實

游錫堃：助台灣邁向正常國家

中央社報道，台灣行政院發言人丁怡銘昨召開記者會表示，台灣民眾希望在國際上提高辨識度，避免在國際交流與大陸混淆。新版護照保留現行版本的顏色、元素及架構，放大「TAIWAN」字樣，「Republic of China」字樣則變成小字。

台外交部長吳釗燮強調新版護照是「台灣的護照」。他說，自從2003年加註「TAIWAN」後，17年來護照已大大提高辨識度，獲得170個國家地區的免簽、落地簽、電子簽證待遇，如日本、美國、英國及歐盟等。但是自從新冠肺炎爆發後引起許多國家誤認，所以有了這次護照改版。

台外交部指出，新版護照計劃於明年1月發行。台立法院長游錫堃表示，改版護照對於台灣邁向正常國家有幫助，「國際上懂英文的人，就知道這是台灣來的」。他強調，雖不是一步到位，但還是對國際的視聽會有導正效果。

這是台灣護照17年來第三次改版。第一次是在陳水扁政府時期，2003年加入「TAIWAN」字樣；第二次是在馬英九政府期間，2008年首度發行「晶片護照」，護照正下方印有「電子旅行證件」標誌。

台媒稱美副卿擬訪台 陸諷捷議長到「中國一省」

另外，繼美國衛生部部長阿扎（Alex Azar）後，預計台灣將馬上迎來同年第2名美國高官訪台。據《自由時報》報道，美國副國務卿克拉奇（Keith Krach）有意親自率團赴台，目前正在規劃訪台行程，預計最快本月赴台召開會議。

台灣總統蔡英文今日（3日）將在總統府接見捷克參議院議長維斯特奇爾（Milos Vystrcil）並舉行會談，也將追贈已故捷克前議長柯佳洛「特種大綬卿雲勳章」。

大陸外交部發言人華春瑩周二在Twitter上抨擊維斯特奇爾訪台，稱他是「乘坐中華航空公司的航班飛往中國的一個省，去蓄意侵犯中國主權和領土完整」，評價其行為「諷刺」，需要上一堂中華民族歷史課。