美報告：華核彈逾200枚 料十年翻倍 北京斥偏見 促棄冷戰零和博弈觀念

綜合美國之音、德國之聲報道，根據五角大樓公布的中國軍力報告，中國的核武現代化和擴展是其努力的一部分，目標是要在2049年之前趕上甚至在某些領域超過美軍。報告說，中國的核彈頭數量目前據估計略超過200枚。

美國防部首公布 較科學家估算少

這是五角大樓首次表明中國核彈頭的具體數目。此前美國科學家聯盟（FAS）估計，中國有約320枚核彈頭，美國有3800枚，俄羅斯則有約4300枚。此次公布的中國核彈頭數量，遠較過去預計的少。中國還缺乏從空中投射核武器的能力，但五角大樓說，解放軍去年年末公開披露轟-6N是首款具備空中加油能力的核戰型轟炸機。而在過去15年來，中國海軍建造了12艘核潛艇，到2020年中，中國有可能建造一艘可提供秘密對地攻擊能力的攻擊型核潛艇。另外中國正在研發從空中發射彈道導彈的能力，換言之接近達到「核三位一體」，即有能力於海陸空發動核攻擊。

特朗普政府敦促中國加入美國和俄羅斯達成的限制戰略核武器的協議，但遭拒絕，在中國不參與下，美國似乎準備讓美-俄《新削減戰略武器條約》在2021年2月到期失效。

指中方海軍規模全球最大

報告指出，中方海軍全球最大，有約350艘艦艇及潛艇規模，超過美國約293艘。中國在造船丶陸基彈道導彈丶陸基巡航導彈及綜合防空系統領域已達到甚至超越美國水平。

外交部新聞發言人華春瑩昨回應，敦促美方摒棄冷戰思維和零和博弈的過時觀念，停止年復一年發表不負責任的報告，客觀理性看待中方的戰略意圖和國防建設。華春瑩說，中國一直奉行防御性國防政策，是世界和平的建設者，全球發展的貢獻者和國際秩序的維護者。

中國國防部昨日亦表示，美方的報告充滿零和博弈的冷戰思維，渲染所謂「中國軍事威脅」，曲解中國國防政策和軍事戰略，抹黑中國軍隊現代化建設、國防開支、核政策等問題，挑動兩岸對立、加劇台海形勢緊張，這是極其錯誤的，中方對此表示堅決反對。國防部稱，將視情况作出進一步回應。

（綜合報道）

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