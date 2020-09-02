錯峰返校 禁聚集 座位隔板 提前檢測 內地開學 防疫措施做到足

家住北京豐台區的王女士，兒子就讀於豐台第五小學五年級，作為第二批返校學生，他在父母「護送」下步行到學校，經過體溫測量後，他蹦跳着進入校園。此前北京市教委發布各校開學時間，稱為疫情防控，將中小學分年級在8月29日和9月1、7日日分開返學。而9月8和11日則是幼稚園開園日。據北京市教委統計，昨日開學的中小學生約有40萬。

家長鬆口氣 賀「神獸歸籠」

北京人池先生也為能把孩子送到學校而鬆了口氣，稱「今年沒被新冠帶走，差點被孩子帶走」，談起今年疫情影響，北京學校接連停課，孩子要在家上課；但孩子精力過剩，使每天都要工作的池氏夫婦很快受不了。池先生說學校開學後，終於可以使他全身心工作。而北京馬女士的孩子也將返校，為此她在朋友圈發了一段短文，「慶祝神獸歸籠」，結果收到一群朋友讚好。

與北京相距約300公里的河北承德，在開學前半個月即已對即將返校的學生做防控檢測。除維持14日的體溫監測外，還在開學前按照全省的統一規定，對所有學生做核酸檢測。與此同時，還要求家長配合防疫，盡量避免接觸家庭以外健康不明者、境外和來自中高風險疫區人員。督促學生做好個人防護和衛生。

深圳學校的防疫政策與河北承德相仿，除要學生在開學前14天內不能離開本市外，也要求學生返校前做核酸檢測。「學校老師都做過核酸了，所以上課時候學生沒有被強令要求一定戴口罩，但是離開學校回家時，所有學生都要戴好口罩。」深圳寶安的岳先生稱。

作為內地唯一一個未有解除疫情中高風險的城市新疆烏魯木齊，社區8月底才開始逐漸解封，並允許無疫情小區的居民持證復工。但卻未能在9月1日如常開學。該市多名教師向本報證實，學校要求他們至少備3周課，供網上教學使用。有教師稱，預估復課時間將在本月20號以後。

北京93所高校20萬人返校

除各地的中小學幼稚園外，各大學亦推出復課的相關政策，以河南與北京高校為例，除要求各學校分批復課，亦對要求新生分批註冊。與此同時，大學亦被要求封閉管理，禁止學生外出，直至另有通知為止。在北京大學，3300多名各地本科新生昨經過測溫、信息登記等程序後，有序進入校園。北京市教委統計數據顯示，截至昨日，北京93所高校在校生數量已超過20萬人。

明報記者