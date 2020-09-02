華召大使嚴正交涉 捷克議長：訪台不違一中

德外長晤王毅後強調：

歐不接受威脅 支持捷克

據外交部網站消息，秦剛強調，中方必將做出必要反應，維護自己的正當利益，敦促捷方正視中方嚴正立場和嚴重關切，充分認識維斯特奇爾訪台本質，以實際行動恪守一中原則。中國駐捷克大使張建敏也向捷克副外交部長特拉帕（Martin Tlapa）提出嚴正交涉。

立院演說「我是台灣人」

捷克議長：盼與陸台友好

聯合新聞網報道，維斯特奇爾昨日在台灣立法院發表演說，引用美國前總統甘迺迪於1963年西柏林演說中的名句「我是柏林人」，闡述民主重要性，並仿效以中文說「我是台灣人」，表達對台灣的支持。他在演說後受訪稱，訪台並不違反一中原則，捷克有自己理解一中原則方式，不是反對中華人民共和國，「也希望與中共保持良好平等互利關係，和台灣同樣平等的相互利益關係」。