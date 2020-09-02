華召大使嚴正交涉 捷克議長：訪台不違一中

【明報專訊】捷克參議院議長維斯特奇爾（Milos Vystrcil）8月30日起率團訪問台灣，外交部副部長秦剛近日就此約見捷克駐華大使佟福德（Vladimir Tomsik）並提出嚴正交涉。秦剛稱，維斯特奇爾罔顧中方反對，公然支持台獨分裂勢力及活動，嚴重侵犯中國主權，中方予以強烈譴責。另一邊廂，正在德國訪問的中國國務委員兼外長王毅日前稱捷克參院議長維斯特奇爾將為訪台付出代價，不過德國外長馬斯（Heiko Maas）昨與王會晤後強調，歐洲必須捍衛自己的價值，不願接受威脅，他已向捷克表達德國的支持。
德外長晤王毅後強調：
歐不接受威脅 支持捷克
據外交部網站消息，秦剛強調，中方必將做出必要反應，維護自己的正當利益，敦促捷方正視中方嚴正立場和嚴重關切，充分認識維斯特奇爾訪台本質，以實際行動恪守一中原則。中國駐捷克大使張建敏也向捷克副外交部長特拉帕（Martin Tlapa）提出嚴正交涉。
立院演說「我是台灣人」
捷克議長：盼與陸台友好
聯合新聞網報道，維斯特奇爾昨日在台灣立法院發表演說，引用美國前總統甘迺迪於1963年西柏林演說中的名句「我是柏林人」，闡述民主重要性，並仿效以中文說「我是台灣人」，表達對台灣的支持。他在演說後受訪稱，訪台並不違反一中原則，捷克有自己理解一中原則方式，不是反對中華人民共和國，「也希望與中共保持良好平等互利關係，和台灣同樣平等的相互利益關係」。