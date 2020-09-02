北得州大學逐公派華生 限1月內離境

《環球時報》報道，據在Twitter等社交網站上流傳的一封郵件截圖，北得克薩斯州大學是於上周三（8月26日）作出上述決定，受影響學生被禁止繼續使用學校伺服器、電子郵箱等學習資源，只能返校領取個人物品；校方亦已告知美國政府的相關簽證部門，稱涉事學生的訪學項目於26日當天結束。

受影響學生聯署籲撤回

據該校中國留學生在美國請願網站「change.org」及社交媒體上的求助帖文，該校在發布決定前並無知會學生，也沒有說明理由。受影響學生正發起聯署，呼籲大學撤回決定。

外交部發言人華春瑩昨天（1日）回應稱，美國一些極端反華勢力出於個人政治私利和遏制中國發展的戰略需求，污名化和妖魔化中國留學人員，以莫須有罪名，甚至動用司法力量惡意打壓；若有關報道屬實，將是一段時間以來美國人為破壞中美人文交流的又一例證。

特朗普擬收緊華生留學限制

另據美國之音報道，美國國務卿蓬佩奧周一在一電台節目中表示，中國正透過各種方式滲透美國的大學和研究機構，竊取數百億美元計的知識產權，特朗普正在認真考慮限制中國學生和研究人員赴美的措施。