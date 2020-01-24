美重申對台「六項保證」 京斥違一中 AIT公開1982年電報 「從未承諾停軍售」

美國在台協會（AIT）周一在網站公布兩封1982年美國國務院發給時任AIT台北辦事處處長李傑明（James Lilley）的電報。第一封是當年7月提供美國對1982年《八一七公報》的解釋，闡述美國逐步減少對台軍售的意願，取決於中國大陸和平解決兩岸分歧的持續承諾；若大陸採取敵對態度，美國將增加對台軍售。電報還強調，並未答應時任大陸領導人鄧小平逐步終止對台軍售的要求。第二封電報發送於和北京簽署《八一七公報》當天，揭示「六項保證」內容（見另稿），並要求台灣在宣布時「不能有任何與列根總統的聯繫」。

《八一七公報》有關美國對台軍售內容，列明「（美國）準備逐步減少它對台灣的武器出售，並「經過一段時間最終得到解決」。

據美國之音報道，美國國務院亞太事務助理國務卿史達偉（David Stilwell）周一在美台經濟合作網絡會議上強調，美國的這些保證一直延續到今天，如今並未改變對台政策，而是在「做一些非常重要的調整」，仍在美國的「一個中國」政策界線內。他又強調，「因北京有扭曲歷史的習慣，所以要經常檢視」。

美助卿：六項保證延續至今

京促停提升與台實質關係

台灣外交部當天回應表示，「對美方展現對台灣安全的堅定承諾表達由衷感謝」。大陸外交部發言人華春瑩昨日則敦促美方停止提升美台實質關係，「任何人都不能低估中方捍衛國家主權和領土完整的堅定決心和意志」。

國台辦發言人馬曉光昨日也回應稱，美方所謂的「六項保證」嚴重違背中美三個聯合公報和美方對一個中國原則的承諾，是非法無效，陸方堅決反對；又斥民進黨當局挾洋自重、倚美謀「獨」無異飲鴆止渴，必將自食惡果。

前助卿：

公開電報僅為回應華府鷹派

路透社引述美國國務院前亞太助理國務卿拉塞爾（Daniel Russel）表示，「六項保證」充其量只算是「公開的秘密」。拉塞爾說，美方公開電報的做法似乎是對特朗普政府鷹派施壓要求放棄「戰略模糊」（即美方長期拒絕明確承諾保衛台灣，同時又展現出足夠支援抵抗大陸的軍事威脅）的妥協回應。

學者：反映美「雙重嘴臉」

廈門大學台灣研究院副院長張文生對本報表示，美國政府1982年一方面私下對台做出「六項保證」，一方面和大陸簽署《八一七公報》，反映出在處理台灣問題上的兩面手法。他指出，美國在公報中承諾逐步減少對台軍售，又和台灣保證不會取消軍售；這一互相矛盾的做法，其目的是為了在和大陸建立共識的同時，安撫當時的蔣經國政府，穩定美台關係，並保留棋子以在未來牽制大陸。

張文生認為，這種做法反映美國實際上不支持兩岸統一，從近年的台灣路線看，這相當於縱容台獨。他強調，「六項保證」在國際法上並無效力，美國「對大陸可以雙重嘴臉，對台灣同樣可以」。

明報記者

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