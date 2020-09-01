稱澳商業環境負面 華為中止贊助欖球隊

商務部查澳葡萄酒反補貼

華為澳洲子公司在官網發布聲明，華為將結束近10年來奇襲隊主贊助商身分。在合約提前結束後，奇襲隊球衣胸前的華為標識將被轉移到背後，但華為仍將保留位於堪培拉的「華為奇襲隊」新訓練中心的冠名權。

中新網報道，依照相關程序，商務部決定自8月31日起對原產於澳洲兩公升以下的葡萄酒作反補貼立案調查。8月18日，商務部啟動對澳洲進口兩升裝葡萄酒作反傾銷調查。《澳洲金融評論報》刊登獨家專訪莫里森的報道。文中提到，雖然目前兩國關係陷入谷底，莫里森表示，澳洲今後處理中國議題仍將保持「戰略耐性和一致性」（strategic patience and consistency）的政策。

中國拘捕一澳籍華人

另據彭博社，澳洲外交部長佩恩（Marise Payne）昨證實，該國服務於中國環球電視網的華裔節目主持人成蕾在北京遭到拘留。