養虛擬貓投資App騙數億 現金買貓養貓等待升值 專家：變種龐氏騙局

據《新京報》報道，受害者石先生表示，他今年6月被朋友拉進名為「致富貓咪」的微信群組，除群主外，其他人均自稱是投資者。群主說，「一個月能掙一萬塊」，並建議通過推薦新會員獲取更多收益。

稱回報可達15.5% 7天可獲利

據「喵喵」App界面顯示，「寵物集市」內有眾多的虛擬貓等待出售，不同品種的貓有不同價格。石先生稱，以「喜馬拉雅貓」為例，貓的價值在1988元到5988元之間，投資者需使用「貓糧」在平台預約搶購，成功後通過微信支付購買。一份「貓糧」值1元，預約這「喜馬拉雅貓」需支付30份「貓糧」。

虛擬貓合約收益顯示為7天15.5%。到期後投資者會收到本金以及15.5%回報收益。以價格5000元的「喜馬拉雅貓」為例，7天後投資者便會收到本金加回報共5775元。

面對高額回報，石先生多次投資，購買了多隻虛擬貓。但到8月16日，石先生發現「喵喵」App的帳戶已無法登錄，此前投資的3萬多元也無法取回。同一天，多名投資者均有相同情况。「之前我也擔心有風險，這會兒我們才意識到，應該是受騙了。」隨後投資者微信群組被解散，也無法聯絡群主。

帳戶突無法登錄 6000人報案

與石先生情况相同的人不在少數。8月底，投資者建立微信群維權，受騙金額從幾萬元到幾十萬元不等，均無法取回。河南鄭州市公安局嵩山路分局表示，目前警方已受理該案件。因案件涉及全國多地，警方還在調查。

另據《21世紀經濟報道》消息，目前全國已有6000多人報案。警方調查後表示，這款軟件帶有很強的「投資」色彩。具管轄權的杭州警方亦已立案，警方呼籲受害者盡快就近登記報案，便於警方盡快破案、追回損失。荔枝新聞特約評論員熊志認為，這款「喵喵」App本質上就是網絡傳銷和龐氏騙局的變種，通過不斷發展下線騙錢。

（綜合報道）