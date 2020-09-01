台國防部報告：解放軍未備全面犯台能力

中央社報道，台國防部指出，解放軍對台可能行動，包括聯合軍事威懾、聯合封鎖作戰、聯合火力打擊、聯合登島作戰等方式，並且強調大陸的用兵理念為「損小、效高、快打、速決」。

稱解放軍戰力增長值得關注

報告書同時強調，為達「徹底解決台灣問題」，解放軍將持續擴大執行嚴峻、複雜的聯合登陸作戰整備和訓練，其戰力增長及對台威脅值得關注。

前述報告書指出，大陸於浙江、福建及廣東等空軍基地陸續增駐新式戰機及無人機部署，藉此提高空中戰力及兵力運用靈活度外，並企圖藉由優勢兵力與數量，爭取台海空優，加大對台空防壓力。報告說，解放軍目前每天均派遣軍艦及戰機，於台灣海峽中線以西海（空）域從事例行性海峽巡弋任務。這是台國防部首次證實解放軍越過海峽中線。

報告書披露，近期美軍擴大東海、台海及南海的機、艦巡弋力度，解放軍依「逢艦必跟、逢機必查」方式，採對等兵力及分區接力跟監警戒。

首證解放軍越海峽中線

據台國防部官網消息，美國海軍第七艦隊神盾驅逐艦海爾賽（USS Halsey）號昨航經台灣海峽，據公開紀錄這是今年美軍戰艦第9次通過台灣海峽。