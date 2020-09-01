台捷簽合作備忘錄 涉AI新創機械 捷克議長：全世界在看 進而影響未來

中央社報道，維斯特奇爾與台灣經濟部長王美花等共同見證簽署合作備忘錄（MOU）。其中，台灣國家發展委員會下轄「亞洲·矽谷計劃執行中心」與捷克高新科技區（STAR）簽署有關智慧城市與人工智能（AI）物聯網的MOU，雙方未來將透過舉辦論壇、線上展覽等活動，分享智能製造、醫療、交通等智慧城市物聯網應用領域推動經驗，並建立長期交流合作管道。

政大演講 稱總統不支持訪台

台灣科技財經媒體「數位時代」和精密機械研究發展中心則分別與捷台商會簽署創新創業與智慧機械兩方面的MOU。前者將協助台捷雙方新創企業對接彼此創業生態，促成商機合作及人才交流，後者旨在強化雙方在智能機械方面的專業人才交流、信息共享。

此外，台灣的合作金庫商業銀行及台灣的中國輸出入銀行，將啟動評估在捷克設立辦事處的計劃，以加強雙邊關係及為當地台商提供金融服務。中華航空也將評估未來開航布拉格的機會。

維斯特奇爾致辭表示，捷克與台灣有很大的合作潛力，雙方必須都要付出努力使之實現。他率捷克企業家訪問台灣，希望雙方能展開合作，因為不只台灣、捷克，全世界也在「看我們能否取得成功、影響未來」。王美花稱，希望藉捷克團訪台，協助兩地企業在疫情期間調整供應鏈布局，掌握後疫情時代產業合作的商機，提供雙方業者經貿交流跟產業合作平台。

另據聯合新聞網報道，維斯特奇爾下午參訪位於台北的國立政治大學，並以「行動是最好的語言」為題發表演說。他提到，現任捷克總統澤曼不支持他訪問台灣，感謝台灣今年選出支持推動民主國家之間合作的總統，這名總統還將接見他，令他感到興奮與榮幸。

「民主自由為最大共同價值」議長籲民主國齊撐香港白俄

維斯特奇爾稱，民主自由是捷克和台灣最大的共同價值。他呼籲，民主國家應團結在一起，共同支持正在為民主自由奮鬥、或正在受強大國家壓迫的地方，如香港和白俄羅斯。

稱訪台互利 互助「開門」

演說結束後，有媒體問及捷克近年對中國與東歐的「17+1倡議」態度轉變的原因，維斯特奇爾回應稱，民主國家的合作建立是基於共同的理念，如果捷克跟中國能平等合作，他不會反對，否則就必須重新思考。對於此次訪台，他稱是雙方互利，「我們幫你開歐洲之門，你們幫我開亞洲之門」。

（綜合報道）

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