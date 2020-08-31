習：推進川藏鐵路 第二條進藏鐵路 成都通行時間短一日

【明報專訊】國家主席習近平在剛結束的中央第七次西藏工作座談會上強調建設一批基建項目，其中提到川藏鐵路。川藏鐵路是繼青藏鐵路後的第二條進藏鐵路，全長約1742公里，東起成都，向西經雅安、康定、昌都、林芝到拉薩。全線預計投資總額3045億元（人民幣，下同）。全線建成通車後，從成都到拉薩的鐵路通行時間將從36小時縮短到12小時左右。
《證券時報》報道，中央第七次西藏工作座談會8月28日至29日在北京召開，習近平在會上發表講話稱，要圍繞川藏鐵路建設等項目，推動建設一批重大基礎設施、公共服務設施，「建設更多團結線、幸福路」。2018年10月，習近平在中央財經委員會第三次會議上拍板全面啟動川藏鐵路建設。
雅安至林芝段未正式動工
川藏鐵路倘建成，將成為繼青藏鐵路之後世界屋脊通往內地的又一樞紐，對邊疆的發展建設和生態保護意義重大，尤其是對於維護邊疆地區穩定、維護國家安全等都有重要意義。
川藏鐵路的建設過程從兩端向中間推進，先易後難。其中，成都至雅安段於2014年12月6日動工，2018年底開通營運；拉薩至林芝段2014年12月19日動工，預計2021年通車。最為困難的雅安至林芝段，全長1008公里，沿線經過四川盆地、川西高山峽谷區、川西高山原區、藏東南橫斷山區、藏南谷底區等，地形地質極其複雜，環境脆弱敏感，建設難度高，至今未正式動工。
習近平在西藏工作座談會上的講話，以及近期的種種迹象顯示，川藏鐵路雅安至林芝段離全面動工時間將近。中鐵集團今年1月2日工作會議要求，2020年要推進川藏鐵路重大項目建設，隨後成立註冊資金分別為2000億元和800億元的川藏鐵路有限公司和川藏鐵路四川有限公司。
預計工期10至12年
今年5月，成都市人大代表、中國中鐵川藏鐵路工程指揮部常務副指揮長王廣鐘表示，川藏鐵路已經到了可以實施的階段。通過國家科研批覆後，連通四川雅安至西藏林芝的鐵路線的重點工程最快今年7月就將動工，預計工期10至12年。由此可知，川藏鐵路雅安至林芝段離全面開工建設只差一聲令下。