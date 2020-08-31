習：推進川藏鐵路 第二條進藏鐵路 成都通行時間短一日

《證券時報》報道，中央第七次西藏工作座談會8月28日至29日在北京召開，習近平在會上發表講話稱，要圍繞川藏鐵路建設等項目，推動建設一批重大基礎設施、公共服務設施，「建設更多團結線、幸福路」。2018年10月，習近平在中央財經委員會第三次會議上拍板全面啟動川藏鐵路建設。

雅安至林芝段未正式動工

川藏鐵路倘建成，將成為繼青藏鐵路之後世界屋脊通往內地的又一樞紐，對邊疆的發展建設和生態保護意義重大，尤其是對於維護邊疆地區穩定、維護國家安全等都有重要意義。

川藏鐵路的建設過程從兩端向中間推進，先易後難。其中，成都至雅安段於2014年12月6日動工，2018年底開通營運；拉薩至林芝段2014年12月19日動工，預計2021年通車。最為困難的雅安至林芝段，全長1008公里，沿線經過四川盆地、川西高山峽谷區、川西高山原區、藏東南橫斷山區、藏南谷底區等，地形地質極其複雜，環境脆弱敏感，建設難度高，至今未正式動工。

習近平在西藏工作座談會上的講話，以及近期的種種迹象顯示，川藏鐵路雅安至林芝段離全面動工時間將近。中鐵集團今年1月2日工作會議要求，2020年要推進川藏鐵路重大項目建設，隨後成立註冊資金分別為2000億元和800億元的川藏鐵路有限公司和川藏鐵路四川有限公司。

預計工期10至12年

今年5月，成都市人大代表、中國中鐵川藏鐵路工程指揮部常務副指揮長王廣鐘表示，川藏鐵路已經到了可以實施的階段。通過國家科研批覆後，連通四川雅安至西藏林芝的鐵路線的重點工程最快今年7月就將動工，預計工期10至12年。由此可知，川藏鐵路雅安至林芝段離全面開工建設只差一聲令下。