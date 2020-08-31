首都核心區規劃 推古今風貌交融

首都功能核心區大致是明清時期的皇城區域。新華社報道，首都功能核心區總面積約92.5平方公里，包括東城區和西城區兩個行政區。在城市空間結構上，規劃以「兩軸（長安街和中軸線）、一城（北京老城）、一環（沿二環路的文化景觀環線）」作為首都功能核心區骨架，提出加強空間秩序管控與塑造特色風貌，延續古都歷史格局，推動老城內外和諧發展，融匯歷史人文景觀和現代城市風貌，塑造平緩開闊、壯美有序、古今交融、莊重大氣的城市形象。

首都功能核心區控規的編制工作歷時近3年，由首都規劃建設委員會專家、京津冀協同發展專咨委專家、北京歷史文化名城保護委員會專家領銜，北京市城市規劃設計研究院等21家設計單位共同參與，北京市、區各部門也從規劃實施角度參與到規劃編制中。

相比公示草案，正式公布的首都功能核心區控規中，特別增加公共衛生體系建設的相關內容，提高應對突發重大公共衛生事件的能力。