稱阿扎專賣瘦肉精 國民黨：訪台實為賣豬

指蔡曾反對馬英九鬆綁 斥立場搖擺

台灣宣布將放寬美豬、美牛進口後，綠營表示支持。中央社報道，台副總統賴清德稱，這是重大政治問題，更是兼顧台灣經貿發展的政策。前副總統陳建仁昨日也說，安全部分不用擔心。不過，國民黨陣營強烈反對。《聯合報》報道，國民黨副祕書長謝龍介昨日表示，蔡英文為了政治利益立場搖擺，之前反對美豬進口，現在又同意開放，「未來如果蔡說『兩岸一家親』大家也不要奇怪」。早在2012年，民進黨還是在野黨時，曾強烈反對馬英九政府鬆動台灣進口美豬美牛。

謝龍介昨日在台南表示，美豬進口這事，民進黨政府完全沒有經過立法院，可以看出其「鴨霸」（閩南語，即霸道，聽不進別人意見）。前總統陳水扁昨在fb表示，自己任內並沒開放美豬進口，馬英九選上總統後曾想找馬一起開放，但馬不願意，認為蔡英文應是受不了美方政治壓力才決定開放。

謝龍介並表示，阿扎是藥廠老闆，專門賣萊克多巴胺，之前來台就是為了賣美豬，但美國在台協會（AIT）還說要保護台灣，根本是轉移焦點。台北市議員游淑慧昨也在fb上稱，「萊克多巴胺是Elanco埃蘭科製藥所生產的藥物，而Elanco製藥過去是『禮來藥廠』的子公司」，「阿札2012至2017年擔任禮來公司美國分部總裁及藥廠游說團體董事會成員，真是巧合得讓人不寒而慄」。