政商界憂惹大陸不滿 捷克學者：負面衝擊被誇大

稱倘中國斷經貿 影響GDP少於1%

中央社報道，捷克智庫「國際事務協會」中國研究項目負責人卡拉斯蔻娃（Ivana Karaskova）認為，捷中關係早已每况愈下，且在國際事務上，捷克與中國並沒共同推動的重要議程。

在經濟上，卡拉斯蔻娃說，中國對含捷克在內的中東歐國家的直接投資額，佔其對整個歐洲的直接投資額不到2%，若中國完全斷絕與捷經貿往來，對捷克國內生產總值（GDP）的影響將不超過1%。捷克的主要貿易伙伴仍是歐盟國家，而台灣是其亞洲的主要投資來源。

捷克智庫「解析中國」負責人馬定和（Martin Hala）更撰文指，訪台行不僅具高度政治意義，在全球供應鏈重整局勢下，也是為捷克把握戰略機會。

不過布拉格廣播電台援引捷克統計局數據報道，今年1月至6月，中捷雙邊貿易總額達143.7億美元（約1113億港元），同比增長5.8%，佔捷外貿總額的8.8%，中國是捷克的第二大貿易伙伴。赴捷中國遊客也從2012年的不足20萬，上升至2019年的62萬人次。大陸官媒《環球時報》網名為「青木在德國」的駐德記者稱，從經濟角度看，捷克人這次「遠大陸，親台獨」是「撿了芝麻丟了西瓜」。