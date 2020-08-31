捷克代表團訪台 擬拓經貿合作 中國使館斥干涉內政 蔡：加強防疫國際參與觀光合作

中央社報道，訪問團昨早約11時抵達台灣桃園國際機場，台外交部長吳釗燮到場迎接。89名成員中包括布拉格市長賀瑞普（Zdenek Hrib）、8名參議員、學術文化產業界代表及傳媒等。

議長僅次總統 1989年後訪台最高層級

報道稱，捷克參議院議長的位階僅次於總統，這是捷克自1989年以來，訪台的最高層級代表團。維施特奇爾出發前在布拉格哈維爾機場致辭時表示，這次訪台目的是表達對民主的支持，期待此行能為捷克帶來實質經濟效益。

訪問團部分專業領域成員今天（31日）將出席台捷經貿投資論壇及企業媒合會等活動。該論壇將聚焦物聯網及人工智能、綠色經濟與創新議題，台捷雙方將分享後疫情時代產業合作商機；企業媒合會將有逾百人參加，若台捷廠商「合眼緣」，會再安排捷方參訪台廠行程。

9‧3會晤 蔡：雙方有太多故事分享

此外，維施特奇爾9月1日將到立法院發表演說，並獲頒立法院國會外交榮譽獎章一等獎章。當日下午，訪問團將參訪國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區，觀賞民俗技藝表演等。

蔡英文預料在9月3日接見訪問團。她昨天在facebook發帖對訪問團表示歡迎，稱台灣和捷克有太多可以彼此分享的故事，希望針對防疫經驗、經貿投資、觀光旅遊、國際參與等議題，持續深化和捷克的合作，期待展開全方位深入交流。民進黨發布新聞稿表示，此次捷克參議院訪團來台，正是捷台雙邊共同努力，共同抵抗中國壓力的成果，也是台灣人民集體讓國際看見台灣的正向收穫。

中國使館斥議長訪台為政治算計

中國駐捷克使館發言人前日表示，維施特奇爾不顧中捷關係和兩國互利合作，無視捷克主流民意，出於個人政治算計執意訪台，嚴重干涉中國內政，侵犯中國國家主權和領土完整，違反國際關係基本準則和雙邊政治承諾；中方對此予以強烈譴責和堅決反對，敦促捷方恪守「一個中國」原則，以實際行動維護中捷關係大局。

中捷關係在賀瑞普去年廢除布拉格與北京的姊妹城市協定，轉與台北締結姊妹城市關係後陷入緊張。維施特奇爾今年2月底當選捷克參院議長，其前任柯佳洛（Jaroslav Kubera）原計劃於今年2月訪台，當時亦遭中方反對，不料柯佳洛在出發前猝逝。據捷克傳媒報道，中方曾對柯佳洛施壓。

（綜合報道）

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