山西兩層酒樓倒塌 17死28傷

中新社報道，事故發生之後，當局便組織840名救援人員及100多名醫護人員，出動20多輛大型救援裝備車輛和15輛救護車，至昨晚深夜，救援工作還在進行。山西省委書記樓陽生、省長林武對事件做出批示，要求不惜一切代價，全力進行救援，並指派山西省委常委、常務副省長胡玉亭及副省長賀天才趕赴一線，指揮搶險救援。應急管理部表示，國務院安委會決定對這宗重大事故查處實行掛牌督辦。

事發時正舉行生日宴會

中新網報道，親歷事件的67歲孔先生說：「我正在包間打牌，突然聽見砰的一聲，一回頭，大廳就已經塌了。」他稱，事發時有人在宴會廳打牌、聊天，而多數人在院中聽戲。孔先生從窗戶跳出後，發現妻子被困，他試圖返回宴會廳，但揚起的塵土遮擋了視線，約1分鐘後他從另一方向進入，刨開泥土，先陸續救出五個人，其後，在救援人員到達現場時，他又救出兩人。

樓齡20載 涉僭建鋼板房地下室

《新京報》引述陶寺鄉政府人員指出，事發時酒樓內正在舉行生日宴會，有陳莊村及周邊其他村的人士參加，當時宴會廳的後廳先發生坍塌。上述鄉政府人員又表示，涉事建築物樓齡有20年左右，至於其質量存在的問題，仍需等待專業人員調查。

澎湃新聞網引述襄汾縣一名消息人士表示，據他在現場看到和聽說的情况，涉事酒樓一樓上方又加蓋了一層「棚子」，一樓下方還有個地下室。有救援人員也指出，酒樓原本為一層建築物，有地下室，但疑似僭建彩鋼板房，變成兩層，坍塌從一層的宴會廳開始，導致二樓連帶倒下。