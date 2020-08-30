習近平出席西藏座談 要求確保邊境安全

「發動群眾參與反分裂鬥爭」

新華社報道，習近平表示，西藏工作必須堅持以維護祖國統一、加強民族團結為著眼點和著力點，要加強對群眾的教育引導，廣泛發動群眾參與反分裂鬥爭，形成維護穩定的銅牆鐵壁；要深入開展中共黨史、新中國史、改革開放史、社會主義發展史、西藏地方和祖國關係史教育，引導各族群眾樹立正確的國家觀、歷史觀、民族觀、文化觀、宗教觀；要重視加強學校思想政治教育，把愛國主義精神貫穿各級各類學校教育全過程，「把愛我中華的種子埋入每個青少年的心靈深處」。

「推進藏傳佛教中國化」

習又提出，要培育和踐行社會主義核心價值觀，不斷增強各族群眾對偉大祖國、中華民族、中華文化、中國共產黨、中國特色社會主義的認同；要挖掘、整理、宣傳西藏自古以來各民族交往、交流、交融的歷史事實，引導各族群眾看到民族的走向和未來，深刻認識中華民族是命運共同體，促進各民族交融；要積極引導藏傳佛教與社會主義社會相適應，推進藏傳佛教中國化。

在過往6次的西藏工作座談會中，多次聚焦西藏經濟建設和反分裂鬥爭，確保西藏的繁榮穩定和長治久安。但近年中印邊境屢起爭端，今次會議則提到了要「確保邊防鞏固和邊境安全」。

另據《西藏日報》上周二（25日）報道，西藏書記吳英杰日前在自治區黨委國家安全委員會議上提出，要堅持把維護國家政治安全放在第一位，堅決打贏反分裂鬥爭這場硬仗，「深刻揭批十四世達賴和達賴集團的反動本質，教育引導各族群眾感黨恩、聽黨話、跟黨走，自覺與十四世達賴和達賴集團劃清界限，旗幟鮮明維護祖國統一，加強民族團結」。

吳英杰還表示，要狠抓意識形態領域工作，正確處理好「管肚子」與「管腦子」的關係，著力做好凝聚人心工作；要積極引導宗教與社會主義社會相適應，繼續堅持宗教中國化方向，推動宗教從「管得住」向「管得好」轉變；要加強維穩工作責任。