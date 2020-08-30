駐京周記：高材生任職街道辦 人才政策惹疑慮

熟悉內地行政體系的人士都知道，街道辦作為縣區級政府派出機構，專門與草根百姓打交道，面對的多是張家長、李家短的瑣碎事。街道辦人員絕大部分都是不怕煩的人，學歷高不高是一回事，但EQ就一定不能低，還要有善於解決雞毛蒜皮小事的能力。

似有長遠發展打算

不過，南山或餘杭都擁有大批高科技企業，在推動長三角和大灣區發展的背景下，以高學歷人才充實基層政府部門，似有布局經濟長遠發展的打算。不過，進街道辦任職是服務高科技企業，還是高學歷人才供過於求的一個縮影，則不得而知了。

近年大批高學歷人才湧入社會，上海鏈家地產近2萬名經紀中，有近600人畢業於上海財經大學、中國地質大學等一流學府，其中還有北大、復旦等內地頂尖學府。美團700萬外賣小哥裏，有7萬人是碩士生。青島市在幾年前，有40名具有大專以上學歷的年輕人通過層層考試，爭着成為政府清潔工。

雖然工作無貴賤之分，但高學歷人群從事與學歷不符的職業，必然也對低學歷人群帶來了就業壓力。經濟發展需要提升人員素質，但如何統籌兼顧不同人群的利益，充分保障就業，也是當政者需要考量的問題。

政策引導學士讀研究所

以往高學歷人才到基層任職，有部分懷着極大的社會責任感，也有的只是為了到基層「鍍金」，積累進身仕途的履歷。不久前一名在高校當老師的朋友私下對記者說，受疫情的影響，當局為保就業，已出台政策引導本科畢業生繼續深造，預計今年將有450萬人投考研究生，錄取比例大概為4.5/1。幾年後他們進入社會，只怕街道辦也容不下這麼多人了。

明報記者 鄭海龍