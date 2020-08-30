放寬美豬牛進口 台：打開美經貿談判大門

美國會議員籲洽簽FTA

台灣總統蔡英文上周五宣布放寬美豬美牛進口，中央社報道，美國副總統彭斯在Twitter表示這為美台進一步經濟合作與加強貿易伙伴關係打開大門。國務卿蓬佩奧、商務部長羅斯（Wilbur Ross）、農業部長帕度（Sonny Perdue）亦有開腔支持。而美國國會有多位重量級議員還公開呼籲美方與台灣洽簽自由貿易協定（FTA）。

台外交部北美司長徐佑典昨對美支持和肯定，表示歡迎與感謝。他強調，一般在經貿談判前都會先解決彼此既存的經貿問題，現在只是開啟機會之窗的第一步；外交部將與台灣經貿部會密切協調合作，並持續透過各種管道，積極推動深化台美雙邊經貿合作。

國民黨不滿欠溝通 擬抵制

台美FTA露出曙光，台灣現任經貿談判辦公室總談判代表鄧振中對《中國時報》稱，14年前，他接任駐美副代表時，簽署FTA就是他首要任務。無奈美豬美牛問題，令事情毫無進展。現在這塊石頭搬走，終有機會「美夢成真」。不過，國民黨對沒有溝通、評估、配套的情况下放寬進口美豬美牛表示不滿，正籌劃結合農業團體、家長團體等，發起一連串抵制、抗議活動。