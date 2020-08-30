訪法晤馬克龍 王毅：中歐非競爭對手

轉達習近平口信及贈書籍

新華社報道，馬克龍在巴黎愛麗舍宮會見到訪的王毅。王毅首先轉達國家主席習近平致馬克龍的口信及贈送的書籍。王毅表示，中法當務之急是在防疫常態化情况下有序重啟兩國各領域交往，在藥品、疫苗研發和防範未來大規模流行病等方面加強協調合作。雙方應繼續堅定支持世衛組織，反對將疫情政治化和病毒標籤化。不過，報道並沒有透露口信的內容和所贈書籍的名字。

馬克龍稱期待可早日再訪華

王毅說，中歐始終是合作伙伴，不是競爭對手，雙方共識遠大於分歧。中方讚賞馬克龍關於歐洲要加強戰略自主的主張，中歐應共同維護多邊主義理念，維護國際關係基本準則，打造開放型世界經濟體制。馬克龍則讚賞中方將新冠疫苗作為全球公共產品的承諾，稱雙方要規劃好下階段歐中重要交往和政治議程。馬克龍還表示期待可以早日再次訪華。

當日，王毅還會見了法國總統外事顧問博納。中新社引述王毅稱，中方願同法方深入推進乏燃料後處理廠等重大項目，把兩國戰略合作提升到新水平。中方支持法方為全球應對氣候變化發揮重要作用。

博納表示，法方希與中方攜手推進疫苗研發、非洲減債、數字經濟等合作議程，加強乏燃料（核廢料）後處理廠等領域合作，推動熱點問題的政治解決，確保明年馬賽世界自然保護大會和昆明《生物多樣性公約》第十五次締約方大會取得成功。