華裔律師580萬元擔保 唐娟有望保釋

以房地產抵押 與唐娟不相識

彭博社報道，一名與唐娟素不相識的37歲華裔律師C先生以自身房地產作為抵押，提供75萬美元作為唐娟的保釋金。負責案件的加州沙加緬度聯邦法官同意唐娟交保，但完成交保的文書程序大約還需一周。唐娟保釋後將由一名律師與這名C先生共同監督。法官要求C先生不能與中方有聯絡；而C先生稱他匿名就是要降低被外界聯絡的可能性。

再有2華裔學者被美起訴

另美國司法部28日發聲明稱，29歲的中國籍加州大學洛杉磯分校（UCLA）研究員關磊（Guan Lei，音譯）涉嫌破壞證據，妨礙聯邦調查局（FBI）的調查被捕並遭起訴。聲明指出，關磊上月25日將一個硬碟棄置在住所外，FBI找回後發現該硬碟「遭到不可挽回的損害」。起訴書還指出，關磊可能將敏感的軟件或技術資料移轉到中國國防科技大學。關磊當天出庭後，案件排期至下月17日再訊。

另一份聲明顯示，一名在弗吉尼亞大學從事研究的34歲中國籍學者胡海周（Haizhou Hu，音譯）被控從受保護的電腦上獲取信息及竊取商業機密。法庭文件顯示，胡25日在芝加哥準備登機前往中國，在例行檢查時被發現攜帶未經授權的仿生物學研究模擬軟件代碼。