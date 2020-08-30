解放軍南海演習收官 美4軍機圍觀 專家：蒐數據應對可能衝突

數量近期最多 或有未被追蹤軍機

根據海南海事局發布的「瓊航警0078號令」，昨日是海南島東南海域舉行演習的最後一天。由北京大學海洋研究院設立的「南海戰略態勢感知計劃」平台，昨日上午在Twitter發布消息稱，當天偵測到1架EP-3E電子偵察機、2架P-8A反潛巡邏機，以及1架KC-135R空中加油機飛入南海空域，創下近期紀錄。

消息指出，無法確認同一時間內是否有其他未被ADS-B信號追蹤的美軍飛機在南海上空活動。而這4架軍機中的KC-135R加油機，目前也無法確認是否在預備為其餘3架軍機進行空中加油。

根據偵測數據，8月受颱風影響，美國軍機進入南海空域偵察的頻率和次數較7月有所下降。但自20日前後起，美軍就恢復了在南海的常態化空中偵察。這些行動應與解放軍在南海的相關演習有關。而在27日，美軍導彈驅逐艦馬斯廷號（USS Mustin），也曾進入西沙水域。

專家：美偵察完善戰場數據庫

軍事專家宋忠平對本報表示，從配置來看，4架飛機到南海的目的是加大對解放軍軍演的偵查力度。他指出，P-8A主要是偵測中國的水面艦艇和水下潛艇，包括潛艇的聲紋信號，武器裝備的電磁頻譜信號，了解演練過程中有哪些實際裝備，尤其是水下裝備。「4架飛機齊齊出動，就是為了抓住這幾個重要的技術戰術指標，也算是美軍來完善自己的戰場數據庫的一種準備」。

中國測試三方向應敵能力

宋忠平分析，完善戰場數據庫是為應對衝突作準備，「美軍現在不斷加大對中國的政策力度，其主要目的還是著眼於未來可能和解放軍發生的軍事衝突」。

路透社28日引述中國軍事專家表示，過去3周，中國密集在渤海、東海、黃海及南海等舉行獨立的軍演，情况非常罕見。「這表明中國在測試同時反擊從三個方向進攻的敵人的能力，比如從台灣、從日本及美國從南邊發動攻擊」。《紐約時報》引述麻省理工學院中國軍事專家傅泰林分析稱，「演習的頻率愈來愈高以及新型軍事能力的展示，體現了過去20年來中國軍事現代化建設取得的成就」。

明報記者

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