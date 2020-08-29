禁談疫情打壓「吹哨人」 李文亮任職醫院書記免職

感染比例死亡數居武漢醫院之首

武漢市中心醫院的醫護感染比例和死亡人數均居武漢各醫院之首，並被揭初期院方要求醫護不准討論疫情及加強防護，以免引起恐慌，後來又一度出現防護物資短缺等情况。

該院眼科醫生李文亮去年12月30日在微信群組提醒同學「華南水果海鮮市場確診了7例（宗）SARS」，後被院方約談，今年1月更因「發表不實言論」遭警方訓誡，數天後確診，延至2月初不治。

該院急診科主任艾芬也因向外界預警，遭蔡莉等醫院領導訓斥「你視武漢市自軍運會以來的城建結果於不顧；你是影響武漢市安定團結的罪人；你是破壞武漢市向前發展的元兇 」。

外界關注蔡莉是僅被免職，還是遭到處分。另外，官方宣布王衛華接任武漢市中心醫院黨委書記，她曾任疫情期間作為「定點醫院」的武漢市肺科醫院（市結核病防治所）黨委書記，還負責火神山醫院營運前的醫療準備工作，4月初被任命為武漢市衛健委副主任。