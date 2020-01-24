台KOL「館長」中槍送院 疑兇自首 涉性騷擾結怨

中央社報道，台灣前立法委員黃國昌在facebook專頁發布的兩段現場監控錄影顯示，昨日凌晨2時23分，陳之漢在兩人陪同下離開自己經營的「成吉思汗」健身館，走上一輛停在門口的七人車，陳在後排落座後，一名助理也坐上副駕駛座，另一人則站在尚未關上的車門外，這時一名持槍男子突然從該車右方人行道跑到車邊，朝車內開槍，陳之漢從車上滾下，手捂胸口倒臥車旁。另一段黑白影片則可見兇徒一邊開槍一邊倒退，迅速逃離現場。

中槍着同行者直播 稱望傳承精神

等待救護員期間，陳之漢着同行人士在facebook直播，他不時痛苦大叫，友人則幫他按住傷口。陳之漢對鏡頭表示，「如果這次真的撐不住了，幫忙照顧我的老婆還有小孩」，又希望各界傳承他的精神。警方表示，陳之漢身上有多處彈孔，應為槍擊穿透傷，其中一槍穿透右手臂後，再擊中右大腿；一槍打中右邊大腿，造成粉粹性骨折，彈頭卡在腿內；右小腿亦中一槍，彈頭留在右腳踝。

手術7小時 醫生：望半年內可正常做部分運動

陳之漢隨後被送往林口長庚醫院，該院骨科外傷醫生周應照表示，陳有多處外傷及骨折，手術約耗時7小時，過程順利，若傷口沒有感染，幾天後情况應會更穩定。周應照稱，暫時未能預計他多久能出院，最快可能為一個多星期，希望3個月內恢復到生活作息正常，半年內恢復到部分的運動載重正常。

警方表示，凌晨2時30分許，劉姓疑犯攜帶一把手槍和5發子彈到派出所投案，經初步了解，疑因劉日前騷擾陳之漢，兩人口角，導致劉心生不滿，昨搭的士從台北到現場伏擊，開槍前已埋伏約3個小時。警方以「殺人未遂罪」拘捕劉，並向法院聲請羈押禁見。陳之漢16日在直播中透露，在健身房曾遭客人性騷擾，對方用手觸摸他的胸部及手臂約5分鐘，該名客人還表示要提告。翌日陳之漢又發布事件的監控畫面，也稱將會興訴。

館長不時批評大陸 撐港反修例

「館長」經常在網上開直播評論時事，言論大膽，亦不時批評大陸，去年還多次聲援本港反修例運動。昨發生意外後，新北市長侯友宜表示，已要求警方配合檢方儘速釐清真相，及檢討做到預防犯罪，同時祝福陳之漢早日康復。

（綜合報道）