北京聞風：2020年服貿會三大看點 ／文：鍾鳴九

觀察人士認為，一方面，克服疫情影響舉辦服貿會，是中國經濟復蘇的表現；另一方面，在當前全球經貿形勢嚴峻複雜的背景下，中國將藉服貿會展示擴大開放的決心，並為企業間國際交流搭建平台，在「危中尋機」。

服貿會的前身是「京交會」，即中國（北京）國際服務貿易交易會。它同廣交會、進博會並稱中國對外開放的三大展會，自2012年至今已舉辦6屆。京交會於今年正式更名服貿會，代表服務貿易在中國經濟發展中的升級。與往年相比，本屆服貿會有三大看點。

實體網上結合辦展 提供行業風向標

首先，網上實地融合辦展，本屆服貿會規格全面升級。據官方統計，當前已有來自日本、瑞士等98個國家和地區的141家國際組織、駐華使館、商協會及機構，以及2000餘家境內外企業機構決定參展，其中包括富士通、愛立信、華為、西門子、法國興業等知名企業。

根據疫情形勢和參展需要，服貿會同時打造實體場館和網上平台。相較6月在網上舉辦的廣交會有很大突破。實地辦展方面，國家會議中心和奧林匹克園區共設置約20萬平方米的展區，面積超出以往；網上方面，服貿會數字平台已全面推出，將持續為參展客商免費提供服務，直至下屆服貿會舉辦前的3個月。

其二，本屆服貿會將為後疫情時代的服貿行業發展提供風向標。據悉，中國北京國際文化創意產業博覽會、北京國際旅遊博覽會、北京國際金融博覽會、國際冬季運動（北京）博覽會等將被納入服貿會，作為重要專題板塊集中亮相。

在以上平台基礎上，服貿會將舉辦190場論壇及洽談活動，其間會發布《新冠肺炎疫情影響下城市旅遊業復蘇與振興行動指南》、《中國企業全球化報告》等30餘項行業發展報告、指數和榜單排名，為受疫情影響嚴重的全球旅遊業及5G行業提供指引，打開獲取新訂單、拓展新市場的大門。

5G新技術亮相 含安防機械人VR試衣

最後，5G最新技術成果將於本屆服貿會亮相。順應第四次工業革命發展趨勢和疫情帶來的生活方式改變，5G正成為拉動全球經濟復蘇和貿易發展的新動力，服貿會將為5G前沿技術做集中展示。

業內人士透露，一批5G最新成果將於5G通信服務專題展亮相，包括5G安防機械人、隔空VR試衣等新科技。美國晶片巨頭高通公司還將在會上宣布與中國伙伴的戰略合作。本屆服貿會將促成怎樣的合作成果，值得期待。

文：鍾鳴九