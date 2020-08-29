解放軍導彈射南海 美斥違諾破壞穩定

外交部：例行安排 無關南海爭議

美國之音昨引述美國國防部通稿稱，中國的行動違反中國2002年「南海各方行為宣言」承諾與之前不在南海軍事化承諾，也與美國自由開放印太地區願景形成鮮明對比。美國防部表示，會持續監控區域局勢，也期待中國能減少在南海的軍事化與對鄰國的脅迫。

外交部發言人趙立堅昨日回應稱，中國軍隊在南海西沙群島附近有關訓練活動，是中國軍隊在中國近海開展的例行安排，不針對任何國家，與南海爭議無關，斥美國是南海和平穩定的破壞者和麻煩製造者。

美偵察機再闖東海禁飛區

就在五角大樓指摘中國的同日，一架美軍P-8A「海神」反潛巡邏機從駐日美軍基地起飛，向西南方向飛行，進入中方東海防空識別區，中國「南海戰略態勢感知」平台昨日稱，美偵察機穿越防空識別區，又調頭向東北方向飛離。自上周解放軍演習以來，美軍機艦已多次抵近演習區域活動。

該平台計劃主任胡波對鳳凰網稱，中美兩軍之間可能出現3種意外事件導致的中低程度衝突，包括美軍執意闖入中國南沙、西沙島礁12海里領海及內水；抵近偵察；雙方在南海及周邊作各種演習與監視行動。