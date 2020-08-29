拆局：與蓬佩奧相繼赴歐 歐洲成角力「新戰場」

專家：王毅赴歐尋修復中歐關係方法

美國之音引述德國墨卡托中國研究中心研究員李愛玲（Helena Legarda）分析指出，美國是將歐洲視為合作伙伴，希望與歐洲努力遏制中國的一些政策和行動。歐洲對外關係委員會副高級政策研究員馬安洲（Andrew Small）認為，王毅此行目的一部分是為了止損，還有一部分是想弄清楚未來幾周和幾個月需要做什麽來修復中歐關係。

李愛玲認為，王毅將試圖採取和解的語氣，談論中歐在各種問題上合作的機會，希望防止美歐在對華政策上出現「統一戰線」，尤其是在5G和華為議題上。她表示，「對北京來說，保持與歐洲的良好關係，對其國際聲譽、其自封的負責任的全球大國形象以及其持續的經濟增長都至關重要」。

環時：國家不同意識形態也可友好

《環球時報》社評稱，歐洲很多國家是美國的傳統盟友，但同時和中國保持傳統的友好合作關係，說明不同政治制度、意識形態、社會文明的國家依然可以很好地相處。「當下中歐關係面對最大的問題，就是如何化解來自美國的強力干擾和破壞」。