訪歐第三站晤挪威外相 稱兩國合作潛力大 被問港人諾獎提名 王毅：勿干預內政

路透社報道，王毅當地時間周四（27日）到訪挪威奧斯陸，在記者會被問及挪威國會議員提名「香港人」角逐諾貝爾和平獎一事，王毅警告外界不要干預。他表示，由過去、現在和將來，中國堅定拒絕任何人企圖利用諾貝爾和平獎干預中國內部事務，中方立場堅定，不希望看見任何人把諾貝爾和平獎政治化。他在與挪威外交大臣瑟雷德（Ine Marie Eriksen Soreide ）會談時表示，雙方要妥善處理有關敏感問題，避免來之不易的兩國關係回暖向好趨勢再受干擾。

劉曉波獲諾獎 兩國關係曾陷冰點

中挪自由貿易協定的對話從2008年開始，挪威諾貝爾委員會2010年頒發諾貝爾和平獎給中國異見者、《零八憲章》起草人劉曉波，雙方關係於2010至2016年跌至冰點，至2017年才恢復談判。新華社報道，王毅在與瑟雷德會面時，還提到兩國合作擁有巨大潛力和空間，中方願同挪方一道，盡早完成雙邊自貿協定談判。

有異上兩站 挪方未向媒體提港局勢

挪威是王毅此行8日訪問的第三站，與王毅此前訪問的意大利和荷蘭不同，在記者會上瑟雷德並未特意告訴媒體，雙方在會談中提到香港局勢，僅表示有談及人權問題。早前王毅在羅馬跟意大利外長迪馬約（Luigi Di Maio）會面，兩人在會後見記者時，迪馬約稱「我們將密切關注港區《國安法》的影響」。王毅則說，制定《國安法》是要彌補香港的法律漏洞。在第二站荷蘭，荷蘭外交大臣布洛克（Stef Blok）與王毅會晤後指出，記者和議員遭逮捕、立法會選舉延後和實施「國安法」是讓人非常憂心的發展，呼籲中國讓香港保持高度自治。

周五抵法 台設辦事處將成討論焦點

王毅將於當地時間28日抵達法國，下午會見法國總統馬克龍。法國媒體預料，台灣增設在法國普羅旺斯辦事處將會成為雙方討論焦點。而在歐洲行的最後一站柏林，外媒指香港問題將繼續受到關注。德國總理默克爾昨在新聞發布會上表示，歐洲和中國應該在彼此可以合作的話題上繼續對話，比如氣候變化等，也應在他們有不同意的困難話題上繼續對話，例如香港。

（綜合報道）

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