稱微信封號陷困 深圳男墮樓身亡

騰訊昨日發聲明稱，本月15日下午5時53分，位於深圳南山區科技園的「嘉達研發大樓」A座發生一宗墮樓事件，大廈保安發現後立即報警，墮樓者經搶救無效，當場死亡；公司對事件深表惋惜和痛心，本不願討論事件以免對家屬造成二次傷害，但「對於網上一些愈演愈烈的誤導傳言」，希望能夠澄清說明，以還原真相。聲明又稱，事發當天非工作日，租用涉事大廈一樓的騰訊用戶接待中心沒有對外服務，公司員工未曾與墮樓者交流接觸，網上關於「從騰訊公司墮亡」的說法不實。

封號影響生意 客服「不作為」

據《南方日報》報道，唐仁表示，他根據胞弟生前留下的短片認為，唐義是因微信帳號被封影響做生意，多次申訴無果才墮樓身亡，騰訊應負一定責任，「視頻（短片）裏我弟明確說了，因為騰訊封號，人工客服不作為，搞得他特別氣憤，因此才想不開的」。唐仁又說：「我弟太傻了，騰訊封號只會告訴你涉及違規、但不告訴你原因，我弟在視頻裏說了，他想找騰訊客服問個明白，但是一直都是機器（械）人自動回覆，申訴了幾十次，一直都沒人工服務。」

騰訊：被舉報色情騷擾 封號72小時

騰訊公關人員表示，唐義的帳號於本月12日被人舉報色情騷擾，平台按用戶舉報證據和網絡平台管理規範，封鎖72小時，於本月15日到期後用戶即可自助解封，該信息在登錄介面已有明確提示。騰訊方面已將用戶相關違規信息提交給警方。公安機關調查後確認，唐義屬於自殺。

「澎湃新聞」引述唐仁報道，事後「（騰訊表示）出於人道主義，給出15萬元（人民幣），但需要簽承諾書」。隨後他在唐義手機中發現上述短片，認為事件或還沒完全還原真相。唐仁拒絕公開短片，並稱已向警方提交所有短片、圖片等證據，目前正等待警方回覆。

唐仁又表示，唐義「平時做事比較急躁、沒有受過什麼挫折」，稱胞弟沒上過大學，職業學校畢業後就幫忙打理家中的雜貨舖，後來還開了糧油舖，「他小時候是由爺爺奶奶帶大的，和父母的交流相對較少，但和爺爺奶奶之間也沒什麼共同話題，畢業之後同學都各奔東西去了，所以身邊的朋友也很少」。