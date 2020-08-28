TikTok總裁請辭 美媒：近日宣布出售交易

涵美澳紐業務 涉款300億美元

路透社等報道，梅耶爾向TikTok及母企字節跳動的員工發內部信表示，決定在27日離任，總經理帕帕斯（Vanessa Pappas）將暫代其職務。梅耶爾在信中稱，最近幾周政治環境劇變，他對於公司的結構調整以及自身職責等問題做出重大反思後，懷着沉重心情決定離開。消息人士稱，梅耶爾並無預期TikTok會被捲入中美糾紛的中心。

TikTok確認了相關消息，稱理解和尊重梅耶爾的決定。字節跳動創始人張一鳴在致員工信中表示，感謝梅耶爾為TikTok付出過的努力，並稱正快速尋找在全球所面臨問題的解決方案，尤其是針對美國和印度的問題。

美國總統特朗普本月14日簽署行政命令，要求字節跳動在90天內剝離TikTok在美業務。CNBC報道，TikTok即將達成一項出售其在美國、加拿大、澳洲和新西蘭業務的交易，可能最早在下周宣布；該筆交易金額可能在200億至300億美元之間，TikTok仍在與微軟和甲骨文談判。

張一鳴在董事會恐更孤立無助

新浪科技則援引消息稱，梅耶爾離職後，張一鳴在董事會恐更孤立無助，或失去TikTok控制權。報道指，在近月美國政府加緊封殺之際，字節跳動的美國投資者和梅耶爾都開始謀求新出路，建議與華府和解，分拆TikTok美國甚至全球業務，遭到張反對，雙方出現過激烈紛爭。

公開資料顯示，梅耶爾於今年6月1日加入字節跳動，出任公司首席運營官兼TikTok全球CEO。此前，梅耶爾為迪士尼效力20多年，曾任高級執行副總裁兼首席戰略官。