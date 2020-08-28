解放軍演習 向南海射4導彈 國防部：演習不針對任何國家 專家：警告信號強

解放軍近期在南海、東海、黃海及渤海四大海域舉行軍演，其間美軍U2高空偵察機周二（25日）闖入解放軍北部戰區實彈演習禁飛區；周三，美空軍的RC-135S戰略偵察機也抵近南海解放軍演習禁區偵查。彭博社昨引述一名匿名美國國防部官員稱，在中國抗議美軍U2高空偵察機抵近偵查的第二天，解放軍向南海發射了4枚中程導彈，分別落在海南島和西沙群島之間的海域。匿名美國國防部官員又稱，美軍正在評估，以確定發射的導彈類型。

「關島快遞」「航母殺手」擊中南海目標

此前，《南華早報》引述解放軍消息稱，解放軍26日從青海方向發射了東風-26B彈道導彈，從浙江方向發射了東風-21D彈道導彈，均打擊了位於南海的預定目標。東風-26B是中國第一個射程可達關島美軍基地的常規彈道導彈，2015年9月3日在抗戰勝利70周年閱兵上初次亮相，被內地網民稱為「關島快遞」，另一個外號「航母殺手」的東風-21D也首次亮相。

美國著名科技雜誌《大眾機械師》》（Popular Mechanics）網站前日以《中國向南海試射「航母殺手」警告美國》為題報道，稱其中東風-21D射程在2180公里，東風-26B則可以打擊4000公里的艦艇目標。報道稱，這意味在戰爭中，任何希望打擊中國目標的美國航母都須冒相當大的風險。報道推測導彈大致落點，與本月21日海南海事局發布海南島以東軍事訓練活動的區域基本脗合。

黃東：潛艇發射巨浪2A導彈

澳門軍事評論員黃東昨對本報表示，經其從各方信息綜合研判，解放軍前日除發射東風-26B、東風-21D外，亦在同一天，從094/A戰略導彈核潛艇發射了巨浪2A遠程/洲際彈道導彈，導彈落點在南海北部海域。「巨浪2」最大射程約7700公里，巨浪2A可達11000公里，均可攜帶核彈頭。對於前日解放軍潛艇發射巨浪導彈的說法，暫未有任何官方消息。不過，黃東認為，無論是東風-26B、東風-21D，還是巨浪2A導彈，在以往一場軍演中從未一起發射過，此次警告信號非常強烈。

在昨日國防部例行新聞發布會上，新聞發言人吳謙表示，近期根據年度軍事訓練安排，中國軍隊在位於青島東南和旅順以西附近海空域，南沙島礁及周邊、西沙及其以北附近海空域，組織例行性軍事演習。上述演習不針對任何國家。彭博社昨引述美國海軍中將斯科特·康（Scott D. Conn）說，美國已經準備好「應對該地區的任何威脅」。路透社也引述美國防長埃斯珀（Mark Esper）稱，中國在東南亞展示實力似乎最為明顯，特別是在南海地區。他在夏威夷舉行的一個活動上說，美國希望與中國合作，使北京回到符合國際規則的軌道上。

明報記者

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