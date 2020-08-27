美媒：孫力軍透過共和黨高層 游說遣返郭文貴

稱如驅逐 美中可大增執法合作

《華爾街日報》報道，法庭文件顯示，在馬來西亞「一馬發展公司」（ 1MDB ）洗錢案中的關鍵人物、華裔富商劉特佐的安排下，孫力軍2017年5月在深圳一家酒店套房會見布羅迪。應孫的要求，布羅迪同意利用其在特朗普政府中的影響力，游說驅逐2014年逃離中國、現在美國不斷爆料未經證實的中共高層醜聞的郭文貴。

文件還顯示，布羅迪向時任美國司法部長塞申斯（Jeff Sessions）求助，並附上一份備忘錄，其中包含孫力軍所寫的內容，稱如果美國驅逐郭文貴，美中兩國將有機會「大幅增加」執法合作。

有關刑事指控文件是針對布羅迪商業伙伴戴維斯（Nickie Lum Davis），並無點出孫力軍、布羅迪、劉特佐之名。布羅迪的律師沒有回應，RNC一名發言人則說「我們對此一無所知」，中國駐華盛頓大使館不予置評，塞申斯說他不記得曾與布羅迪討論過這個話題，並拒絕進一步置評。郭文貴則在一份聲明稱，此案只揭露了中共利用腐敗的律師、政府官員以及所謂的游說者和政治顧問開展的廣泛活動的冰山一角。