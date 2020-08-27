深圳特區40年 前市長：不忘港貢獻 搞特區是「再造幾個香港」 非比下去

1980年8月26日，第五屆全國人大常委會第15次會議決定，批准《廣東省經濟特區條例》，宣布成立深圳、珠海、汕頭和廈門4個經濟特區。鄰近香港的深圳，經過40年發展，由小漁村成為一個擁有2000多萬人口的現代化大城市，如今深圳的GDP總量已經超過廣州和香港，成為內地最成功的經濟特區。

人民日報罕見未提香港影響

深圳經濟特區建立40周年，官媒《人民日報》頭版報道，稱40年前，黨中央創辦經濟特區，就是寄望深圳先行先試、大膽探索，為全國改革開放和社會主義現代化建設探路開路。以習近平為核心的黨中央去年8月更出台「支持深圳建設中國特色社會主義先行示範區」意見，為深圳未來發展提供動力。

前述文章大篇幅描述深圳在過去40年所取得的成就，稱深圳灣超級總部、深圳高新區、後海灣總部基地等城市經濟發展的顆顆「明珠」，串起深圳高質量發展的「黃金帶」。文章又稱，深圳國際專利申請量連續16年居全國首位，在全球創新城市中僅次於東京。但文章對一河之隔的香港影響深圳隻字未提，這在過往實屬罕見。

于幼軍：不忘鄧小平初心

于幼軍近日在接受「南友圈」（由南方系媒體人發起的微信公眾號）專訪表示，40年後的今天，深圳特區最重要的還是要不忘初心，也就是鄧小平特區建立之初賦予深圳的使命。他解釋說，鄧小平講特區的初心，就是要在這裏創造一個以經濟建設為中心的，以追求現代化為目標的樣板城市。他認為深圳特區建立40年來，確實擔當了這個重要的角色，成為了港澳資金、海外資金、世界各國的資金進入中國大陸最主要的一個通道，「所以不可低估深圳在這個過程所起的重大的作用，也不能忘記跟深圳一河之隔的香港的傑出貢獻 」。

他說，「這個初心不是說在這裏搞一個特區非要把香港比下去，因為鄧小平說的是再造幾個香港，他不是說不要香港。 我覺得這裏面是有很深厚的寓意，這位老人家他提的是再造，那麼深圳無疑是再造幾個香港中的佼佼者，也是走在了前面的。」