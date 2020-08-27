指南海建人工島 美制裁24間中企

美商務部：侵犯他國主權

被制裁中企名單包括中國交通建設集團旗下5間公司、中船重工集團第722研究所、中國電子科技集團等分公司。美商務部長羅斯（Wilbur Ross）說，國際社會均譴責中國政府南海的主權主張，以及中國軍隊在該區域建設人工島嶼的行為。相關公司在建設上發揮重要的作用，美政府須追究他們的責任。美商務部稱，2013年以來，中國在南海已填建3000多英畝土地，並在該區域建有防空、反艦導彈，侵犯他國主權。

中企用複雜交易取美晶片技術

另路透社報道，2018年底至2019年間，上海晶片商「芯聯芯」智能科技有限公司透過連串複雜交易，並涉及在開曼群島和薩摩亞（Samoa）註冊的公司，取得美國美普思科技公司（MIPS Technologies）晶片核心技術授權。

美普思是矽谷一家先驅電腦晶片商，由現任Google母公司Alphabet董事長軒尼詩（John Hennessy）在35年前共同創立。美普思研發出一種新晶片架構，至今仍獲廣泛使用。4名知情人士透露，芯聯芯現擁有中國所有美普思技術的授權。根據一名華為前高級工程師和2名曾和中國密切合作的美國晶片業顧問說法，在中國自行研發晶片過程中，美普思的技術一直是重要基礎技術。

曾長期擔任科技業高管、現任美國國防部創新部門負責人布朗（Michael Brown）表示，「中國正利用合資企業或授權合約將技術轉移到中國，而非採用和一家美國伙伴公司長期合作的做法。因此未來有必要更仔細檢查這類合約，以確保企業技術不外流」。