中加外長會晤 互促釋放公民 王毅盼加消除關係障礙 商鵬飛提香港問題

據中國外交部網站發布的消息，王毅在會面中提到，今年是中加建交50周年，中加之間沒有歷史糾葛或現實利害衝突，「但由於加方無端拘押中國公民，兩國關係遭遇嚴重困難」。王毅說，解鈴還須繫鈴人，希望加方「拿出獨立自主國家的姿態，盡快作出決斷，消除當前影響中加關係發展的主要障礙」。消息稿稱，商鵬飛（Francois-Philippe Champagne）說，加方願本着相互尊重的精神，同中方共同努力，找到解決當前制約雙邊關係問題的辦法。

不過，加拿大外交部網站的聲明則稱，商鵬飛在會面中重申，兩名被中方關押的加拿大公民康明凱（Michael Kovrig）及斯帕弗（Michael Spavor）的案子「仍是優先議題」，敦促中方釋放兩人，以及對在中國面臨死刑的所有加拿大人寬大處理。他再次呼籲中方立即讓加國領事人員與兩人見面。

聲明指，商鵬飛還提到了兩國眾多存在分歧的領域，並繼續表明加方在這些領域的立場，但無具體說明是哪些分歧。路透社引述不願具名的加方政府官員稱，商鵬飛對中方處理香港問題提出了反對意見。

趙立堅：中加關係困難 責任不在中方

中方消息稿未提及華為首席財務官孟晚舟，或商鵬飛要求釋放康明凱及斯帕弗的呼籲。外交部發言人趙立堅昨對此沒有回應，僅表示康明凱與斯帕弗涉嫌從事危害中國國家安全的活動，中國司法機關嚴格依法辦案，同時保障其合法權利。趙立堅重申，當前中加關係面臨困難，責任不在中方，加方清楚問題的癥結，應立即採取有效措施糾正錯誤。

加拿大警方2018年12月應美國要求逮捕孟晚舟，指她涉嫌違反美國針對伊朗的制裁。中國隨後逮捕加拿大前外交官康明凱和商人斯帕弗，指控他們從事間諜活動。

加法院不公開孟案密檔遮蓋內容

孟案上周在加拿大進入新的審理階段。8月17日，孟晚舟的律師向卑詩省高院提出，要求公開更多的檔案，以及已公開保密檔中被遮蓋的內容，因為這些檔案和被遮蓋的內容可能包括加美執法部門在拘捕孟晚舟時可能存在濫用司法程序的問題。中通社報道，加拿大聯邦法院的法官凱薩琳·凱恩（Catherine Kane）當地時間25日下午作出裁決，指加執法部門逮捕孟晚舟的過程中，有關6份保密檔中被遮蓋的更多內容，是「並沒有缺失的拼圖」。法官稍後還要決定是否公開37份涉及加拿大聯邦警員、加拿大邊境服務局、司法部的檔案。

孟晚舟將於9月再次在溫哥華出庭，參加引渡案第二階段的法庭聽證和審理。屆時孟晚舟的律師會以加拿大和美國濫用司法程序為由，請求中止引渡程序。預計明年初才能作出判決。

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