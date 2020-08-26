今日熱話：穗童拍「吃播」 3歲重35公斤 父母否認藉餵肥斂財 接投訴帳號被封

超標20公斤 「她爸一直餵」作題

據內地官方「中國7歲以下兒童生長發育參照標準」，3歲女童的正常體重平均約15公斤。紅星新聞網報道，佩琪母親譚女士早在一個短片平台上為她開設帳號，當中記錄了她的體重變化。

2018年10月發布的首條短片中，佩琪還顯得較嬌小；去年8月她2歲半時體重已達25公斤，身體明顯變胖；今年5月其父母在一段短片中表示「3歲66斤（33公斤）胖妹……馬上突破100斤（50公斤）」；上月他們更以「70斤（35公斤）3歲的小胖妞和爸爸一起吃飯，狂飲一瓶飲料、吃了半隻雞、一碗粉好厲害」、「給70斤千金剛買的衣服又小了，真的要買定制大碼女裝，她爸一直餵」為短片標題。

另外，片中多次出現燒烤食品、漢堡、炸雞、芝士蛋糕等高熱量食物，有網民提醒佩琪父母要注意飲食平衡。事件在網上引發爭議，短片平台稱「由於投訴密度變大」，已對相關帳號和短片「封禁處理」。

稱女兒易胖愛吃 疫下宅在家

譚女士辯稱，「我親生的孩子，我怎麼會故意把她餵那麼肥。」她稱，佩琪一出生已有4.5公斤，屬於易胖體質，而且愛吃，平時食物也偏油炸類，另又不喜歡運動。她強調，佩琪身體很健康，「去體檢時醫生也只是說偏胖」。譚女士又說，今年疫情期間，佩琪長時間宅在家中，缺乏運動，體重從原本的25公斤又增加10公斤。

父：為展現女兒能自己吃飯

對於拍片斂財之說，佩琪父親李先生回應稱，拍短片純粹是為了好玩，一方面想記錄孩子可愛的成長片段，另一方面也是為了展現女兒能自己吃飯的獨立一面，「她可以自己動手吃飯，不用老師家長追着去餵，就想跟別人分享一下這種感覺」。至於短片的收入，李先生稱：「盈利是有一點點的，可能就是幾百塊，但這對我們來說也只是一個數字……我們也有工作，也不缺這點錢……能指望這個錢去養家嗎？肯定不可能。」譚女士則說：「她吃的錢還比我拍的（短片盈利）還多呢。」

（綜合報道）