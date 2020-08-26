中國駐匈牙利大使 當選國際海洋法法庭法官

《聯合國海洋法公約》第30次締約國會議周一（24日）在聯合國總部舉行國際海洋法法庭法官選舉。新華社報道，今次選舉選出7人，以接替任期即將於下月30日屆滿的7名法官。在首輪投票中，段潔龍以149票當選，其他當選法官分別是來自馬耳他、意大利、智利、喀麥隆及烏克蘭。第二輪投票將於周二（25日）舉行，新當選法官任期9年，自今年10月1日起履職。

美曾反對 華反諷不得人心

外交部新聞發言人趙立堅昨表示，中方勝選再度證明，個別國家為一己私利打壓中方候選人「是不得人心的、徒勞的」；相信當選法官將公正履職，為法庭工作、和平解決海洋爭端作出應有貢獻。

本月初，對於有中國人參選法官，美國國務院亞太事務助理國務卿史迪威（David Stilwell）曾公開表示反對。外交部新聞發言人華春瑩就此反嗆美國，美國迄今不批准《海洋法公約》（美國並非簽署國），卻動輒以公約的衛士自居。

國際海洋法法庭成立於1996年，是解決有關《海洋法公約》解釋和爭端的司法機構，總部設於德國漢堡，由21名獨立法官組成。自成立以來，先後出任法官的中國人有趙理海、許光建和高之國。