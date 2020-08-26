TikTok起訴書指美禁令4項違憲

稱代碼受美國憲法保護

新華社和澎湃新聞引述消息報道，TikTok在起訴書指出，該行政命令及美國商務部與之相關的任何實施細則均屬違憲和違法，其中4項違憲包括：行政命令流程未就TikTok封禁給予字節跳動和TikTok通知，及提供申訴的機會；所依據的美國《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）本身違反了「禁止授權原則」；強制要求就TikTok美國資產出售向美國財政部支付報酬，違反了憲法第五修正案關於限制政府權力剝奪私人財產的規定；TikTok的代碼為受美國憲法第一修正案保護的言論，禁止TikTok在美國運營亦屬違憲。

起訴書中3項越權則包括：行政命令頒布基礎不合法，因通篇未有字節跳動造成實際威脅的證據；擴展打擊範圍至其母公司字節跳動；限制個人溝通交流及資訊材料傳輸。

此外，TikTok在官網發表的〈為什麽我們起訴政府〉一文提到，對於華府認為TikTok對國家安全造成威脅的立場，TikTok「強烈不認同」。此前TikTok負責訴訟的員工表示，禁令將令1500美國員工失業。